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09.03.2020 (17:16)

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений разведки

На Балтийском флоте проходит полевой выход разведчиков соединений и частей армейского корпуса и морской пехоты флота с практическими занятиями по воздушно-десантной подготовке (ВДП). В нём задействовано более 400 военнослужащих разведподразделений.

На нескольких полигонах в Калининградской области с военнослужащими разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота, а также морской пехоты флота начался полевой выход, в ходе которого разведчики отработают вопросы одиночной подготовки, проведут боевое слаживание групп и отделений, боевые стрельбы, а на заключительном этапе сбора военнослужащие примут участие в тактико-специальном учении в составе подразделения.

Кроме того, одним из основных элементов мероприятия боевой подготовки для разведчиков станет ВДП с выполнением прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов и вертолётов морской авиации Балтийского флота.

В ходе полевого выхода военнослужащие разведподразделений отработают вопросы поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выхода разведгрупп в тыл условного противника с совершением марш-броска на дальние дистанции.

Во время тактической подготовки разведчикам также предстоит совершенствовать навыки преодоления комплекса препятствий и заграждений «Тропы разведчика», выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Кроме того, в ходе комплексных занятий по огневой подготовке военные разведчики будут учиться владеть стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Учения , Разведывательные подразделения
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