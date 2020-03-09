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09.03.2020 (17:00)

Второй этап конкурса «Ключи от неба-2020» стартует в ЦВО

В Центральном военном округе, в рамках армейского этапа конкурса по полевой выучке «Ключи от неба-2020», выберут лучшие боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Участникам состязаний предстоит на штатной технике выполнить задачи по обнаружению, захвату, ведению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника.

В программу конкурса входят несколько испытаний: вождение боевых машин, совершение маневров, выполнение нормативов по заряжанию пусковой установки, а также отражение удара условного противника с помощью электронных пусков. Кроме того, в рамках конкурса будет оцениваться теоретическая подготовка личного состава боевых расчетов зенитных ракетных систем.

Победители второго этапа будут представлять Центральный военный округ на всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Ключи от неба-2020».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Ключи от неба , Центральный военный округ
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