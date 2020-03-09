09.03.2020 (15:01)

Перспективные средства пожаротушения начали поступать на вооружение Военно-Морского Флота

Подмосковное предприятие «КАМПО» завершило первый этап поставок в Военно-Морской Флот России перспективных средств пожаротушения морского исполнения. Серия огнетушителей «Океан» выпущена в рамках трехлетнего Государственного контракта с Минобороны России.

Огнетушители морского исполнения, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их развития на кораблях и судах обеспечения, а также для практической отработки навыков пожаротушения на учебно-тренировочных комплексах, поступают на корабли класса «фрегат», «корвет» и суда обеспечения ВМФ.

На сегодняшний день в ВМФ России поставлены 3 вида огнетушителей «Океан». Это порошковые ОП-8(б)-АВСЕ-01 «Океан-1», воздушно-пенные ОВП-8(б)-АВ-02 «Океан-2» и порошковые забрасываемые ОПЗ-3-АВСЕ-03 «Океан-3».

Работа по развитию линейки продолжается, ведется разработка огнетушителя комбинированного порошково-пенного передвижного ОП/ОВП-16(б)-АВСЕ/АВ-04 «Океан-4»; огнетушителя воздушно-пенного передвижного ОВП-50(б)-АВ-05 «Океан-5»; огнетушителя углекислотного ОУ-5-ВСЕ-07 «Океан-7».

Поставка новых видов серийных огнетушителей «Океан» спланирована на следующих этапах исполнения Госконтракта в 2020-2021 годах.

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