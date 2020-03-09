09.03.2020 (16:10)

Программу мобилизации кадрового резерва ОПК России представили на форуме «Технодоктрина»

На площадке Агентства стратегических инициатив состоялся V Стратегический форум инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса». Его организатором выступил Союз молодых инженеров России, а поддержку оказал ДОСААФ России.

На днях в «Точке кипения» (площадка Агентства стратегических инициатив) состоялся V Стратегический форум инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса». Его организатором выступил Союз молодых инженеров России, а поддержку оказал ДОСААФ России.

Целью форума была презентация новейшей программы подготовки и переподготовки межотраслевого инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, представители Минобороны России, Минпромторга России, Миннауки России, ЦНИИмаш, Средне-Невского судостроительного завода, АСКОН, Фидесис, «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, НПО «Техномаш», «ЦНИИ ЭИСУ», ИПХФ РАН, Национальной палаты инженеров, Российской инженерной академии, ДОСААФ России, а также сотрудники малых инновационных компаний-лидеров цифровизации отечественной промышленности.

«Наша программа кадрового резерва направлена на поиск и поддержку лучших, талантливых, подготовленных молодых специалистов для последующего их направления в «горячие» точки цифровой трансформации народного хозяйства», - отметил председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко.

По словам организаторов, форум «Технодоктрина-2020: инженеры прогресса» – это старт большой работы по глобальной мобилизации инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России.

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