09.03.2020 (15:09)

Командный факультет (тыла и Железнодорожных войск) поздравил с Международным женским днем женский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения

Командование и слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) поздравили женский коллектив академии с Международным женским днем.

На центральном входе в Военную академию материально-технического обеспечения слушатели с раннего утра встречали женщин, поздравляли их Праздником весны и вручали им цветы и подарки.

Слушатели пожелали дорогим женщинам счастья, здоровья, любви и прекрасного настроения в этот чудесный весенний день.

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