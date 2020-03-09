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09.03.2020 (15:09)

Командный факультет (тыла и Железнодорожных войск) поздравил с Международным женским днем женский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения

  Командование и слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) поздравили женский коллектив академии с Международным женским днем.

  На центральном входе в Военную академию материально-технического обеспечения слушатели с раннего утра встречали женщин, поздравляли их Праздником весны и вручали им цветы и подарки.

 Слушатели пожелали дорогим женщинам счастья, здоровья, любви и прекрасного настроения в этот чудесный весенний день.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Среднее образование
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