09.03.2020 (15:09)
Командный факультет (тыла и Железнодорожных войск) поздравил с Международным женским днем женский коллектив Военной академии материально-технического обеспечения
Командование и слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) поздравили женский коллектив академии с Международным женским днем.
На центральном входе в Военную академию материально-технического обеспечения слушатели с раннего утра встречали женщин, поздравляли их Праздником весны и вручали им цветы и подарки.
Слушатели пожелали дорогим женщинам счастья, здоровья, любви и прекрасного настроения в этот чудесный весенний день.
Новости по теме:
Более 400 курсантов и офицеров старейшего вуза Минобороны примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая
Метки: