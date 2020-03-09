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09.03.2020 (15:35)

Экипажи вертолётов Балтийского флота сражаются за звание «Морской Ас»

В Калининградской области среди экипажей вертолётов морской авиации начался первый этап состязания по лётной выучке среди лучших авиационных специалистов «Морской ас».

На данном этапе соревнования экипажи противолодочных вертолётов Ка-27, ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отрабатывают зачётные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолёты занимаются поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

 Полёты и практическое бомбометание выполняются по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Всего на отборочном этапе конкурса «Морской Ас» принимают участие более десяти вертолётов морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Конкурсы , ДОСААФ , Среднее образование , Балтийский флот
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