09.03.2020 (15:35)

Экипажи вертолётов Балтийского флота сражаются за звание «Морской Ас»

В Калининградской области среди экипажей вертолётов морской авиации начался первый этап состязания по лётной выучке среди лучших авиационных специалистов «Морской ас».

На данном этапе соревнования экипажи противолодочных вертолётов Ка-27, ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отрабатывают зачётные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолёты занимаются поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

Полёты и практическое бомбометание выполняются по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Всего на отборочном этапе конкурса «Морской Ас» принимают участие более десяти вертолётов морской авиации флота.

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