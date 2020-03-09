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09.03.2020 (13:53)

1Мотострелки Северного флота вручили женщинам цветы на улицах Печенги

В честь международного женского дня военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравили жительниц Печенгского района с первым весенним праздником.

Бойцы в полной экипировке вручали всем встретившимся им женщинам букеты тюльпанов прямо на улицах военного гарнизона с наилучшими пожеланиями. Северянки принимали неожиданные подарки с благодарностью.

Подобные мероприятия впервые столь массово проводятся в заполярном гарнизоне, но могут стать ежегодной доброй  традицией, - так считает командование мотострелкового соединения.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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