09.03.2020 (13:53)
1Мотострелки Северного флота вручили женщинам цветы на улицах Печенги
В честь международного женского дня военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота поздравили жительниц Печенгского района с первым весенним праздником.
Бойцы в полной экипировке вручали всем встретившимся им женщинам букеты тюльпанов прямо на улицах военного гарнизона с наилучшими пожеланиями. Северянки принимали неожиданные подарки с благодарностью.
Подобные мероприятия впервые столь массово проводятся в заполярном гарнизоне, но могут стать ежегодной доброй традицией, - так считает командование мотострелкового соединения.
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