09.03.2020 (13:23)

Академия Генштаба модернизирует учебные программы совместно с ведущими вузами России

Итоги и перспективы сотрудничества Военной академии Генерального штаба с ведущими российскими образовательными и научно-исследовательскими организациями обсудили эксперты в ходе «круглого стола», завершившегося в стенах главного вуза Вооруженных Сил.

В работе форума приняли участие представители Московского и Севастопольского государственных университетов, МГИМО МИД России, РАНХиГС при Президенте РФ, Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Российского университета дружбы народов, Пограничной академии ФСБ и других.

Участники выработали практические рекомендации по вопросам модернизации учебных программ и методической подготовки научно-педагогического состава, а также согласовали планы совместной деятельности в интересах подготовки специалистов государственного и военного управления.

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