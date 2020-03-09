09.03.2020 (13:12)

В Республике Мордовия юнармейцы провели акцию «Парта героя»

В Республике Мордовия юнармейцы Октябрьской средней общеобразовательной школы Ардатовского района провели акцию «Парта героя», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция была посвящена бывшим ученикам школы - семье Матросовых, в которой ветеранами были отец Петр Матросов и два сына - Яков и Трофим. В торжественном мероприятии принял участие военный комиссар района подполковник Александр Келяшов, военнослужащие Центрального военного округа, юнармейцы, учителя и родственники ветеранов.

Чести обучаться за этими партами будут удостоены лучшие школьники по итогам успеваемости, учебно-исследовательских, интеллектуальных, патриотических конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, общественно полезных акций. Такие ребята будут определяться в течение каждой четверти.

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