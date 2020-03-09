09.03.2020 (12:54)

Российская военная делегация обсудила сотрудничество в сфере науки и образования с министром обороны Лаоса

Российская военная делегация во главе с начальником академии Генерального штаба генерал-полковником Владимиром Зарудницким завершила официальный визит в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, в ходе которого обсудила вопросы сотрудничества в сфере науки и образования с министром обороны Лаоса генералом армии Тянсамоном Тяннялатом.

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в совместном проведении исследований по истории российско-лаосского военного сотрудничества с изданием соответствующего научного труда.

Российские генералы и офицеры приняли участие в рабочих встречах с руководящим составом генерального штаба Народной армии Лаоса, а также изучили образовательные технологии в академии национальной обороны им. Кейсона Фомвихана и академии сухопутных войск «Коммадам».

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