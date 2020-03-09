09.03.2020 (12:35)

В Поволжье прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих

В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих.

Личный состав посоревновался в мини-футболе, волейболе, рукопашном бое, армрестлинге и различных эстафетах. Проведение первенств организовывали специалисты физической подготовки соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии.

По итогам соревнований победители были награждены переходящими кубками, медалями и грамотами.

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