09.03.2020 (12:29)

Расчеты ракетных комплексов «Искандер» ЗВО передислоцированы в Московскую область для участия в Параде Победы

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили прибытие в Московскую область для подготовки и участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Комплексы совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Ивановской области протяжённостью более 500 км.

Всего в Московскую область на время подготовки и проведения парада были переброшены четыре самоходных пусковых установвки и четыре транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер».

В День Победы по Красной площади проедут около 100 единиц военной техники от танкового объединения ЗВО. Среди них зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», историческая техника танки Т-34 и противотанковые самоходные артиллерийские установок СУ-100.

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