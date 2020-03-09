Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.03.2020 (12:26)

Ротные тактические группы ЮВО провели двустороннее учение на полигоне в Южной Осетии

Ротные тактические группы российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.

Двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы стали главным экзаменом интенсивного курса боевой подготовки.

Занятия проводятся по новой модульной системе как в дневное, так и в темное время суток, подготовка подразделений организована на ротационной основе.

Всего в двустороннем ротном тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники, средства ПВО и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» ЮВО выполнят огневые задачи на полигоне под Волгоградом
Психологи ЮВО в Карачаево-Черкесии оценили действия младших командиров в стрессовых ситуациях
Для военнослужащих-женщин спецназа ЮВО разведчики организовали праздничный сюрприз
Командующий войсками 49 общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Михаил Зусько поздравил женщин с 8 марта

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false