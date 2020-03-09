09.03.2020 (12:04)

Отдельная танковая бригада ЗВО отметила 78-ю годовщину формирования

В Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой Ченстоховской Краснознамённой, ордена Кутузова бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа отметили 78-ю годовщину со дня формирования соединения.

Командир бригады подполковник Андрей Воронков поздравил личный состав с праздничной датой: «Товарищи офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, уже 78 лет наша бригада стоит на защите Родины, ее боевой путь начинается еще со времен Великой Отечественной войны, а в ее историю вписано имя многих героев, проявивших мужество и патриотизм. Желаю вам с честью нести службу, успехов в боевой подготовке и крепкого здоровья!»

В состав отдельной танковой бригады входят танковые, мотострелковые, артиллерийские, разведывательные подразделения.

В рамках торжественных мероприятий в бригаде был организован день открытых дверей, который посетили около 700 человек в том числе порядка 120 школьников - участников патриотического движения «Юнармия». Военнослужащие провели демонстрацию вооружения и военной техники, стоящей на вооружении бригады, в том числе танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и минометов 2Б11 «Буревестник».

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