09.03.2020 (11:29)

В Самаре для 96-летней участницы войны в честь 8 Марта провели мини-парад

В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы трех школ провели мини-парад у дома участницы Великой Отечественной войны старшины Зинаиды Федоровны Шкуратовой в честь Международного женского дня.

Началось торжество с посещения квартиры участницы войны и её поздравления командующим 2-й Общевойсковой армией генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным.

За мини-парадом участница войны наблюдала из окна своей квартиры на третьем этаже.

Военнослужащие и юнармейцы хором произнесли слова поздравления в адрес Зинаиды Федоровны. Также участники мини-парада произнесли трехкратное «Слава» ветерану Великой Отечественой войны. Оркестр Центрального военного округа исполнил попурри из весенних композиций, а парадные коробки прошли торжественным маршем.

В завершение мероприятия участники мини-парада поднялись к ветерану домой и в общей сложности подарили ей около 200 тюльпанов, а также открытки и письма. Один из юнармейцев выразил желание прочитать ей стихотворение. Зинаида Федоровна тоже не осталась в стороне и в ответ прочитала стихи о войне. Особенным моментом торжества стало загрузка недостающей фотографии ветерана на сайт «Память народа» и включение этой фотокарточки в мультимедийный музей «Дорога Памяти» в Главном Храме Вооружённых Сил.

Зинаида Федоровна Шкуратова родилась в 1924 году (96 лет). В годы войны она оказывала медицинскую помощь и вынесла с поля боя более 120 красноармейцев, а во время службы на санитарной летучке оказала медицинскую помощь более 3 тысячам пациентам, о чем указано в архивных документах на сайте «Память народа».

В ходе боев Зинаида Федоровна один раз получила контузию, а от ранения осколком однажды спаслась благодаря медицинской сумке. Награждена медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

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