09.03.2020 (11:10)
Акцию «В армию на денек» провели в Новосибирском училище
Акцию «В армию на денек» с командой «Молодежка ОНФ» и «Волонтеры Победы» провело командование Новосибирского высшего военного командного училища.
В ходе акции участникам рассказано об истории образования и подвигах Героев-выпускников училища. Участники акции возложили цветы на аллею Героев и посетили музей боевой славы. Для них были проведены открытые уроки по связи и медицинскому обеспечению.
Ребята получили практику по сборке-разборке автомата Калашникова, снайперской винтовки, пулемёта ПК и надевании средств индивидуальной защиты.
Проведение данной акции направленно на популяризацию военной службы в Вооружённых силах РФ, в ней приняло участие более 25 человек.
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