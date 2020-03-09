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09.03.2020 (10:29)

На Черноморском флоте прошло учение по организации экстренного приготовления кораблей к бою и походу

На кораблях Черноморского флота (ЧФ) в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено учение по заступлению кораблей в боевое дежурство.

В ходе учения были отработаны действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при объявлении боевой тревоги, осуществлении приготовления к выходу из пункта базирования и подготовке вооружения для отражения средств воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей выполнили практические действия по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, провели проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов и отработали порядок действий при выходе из пункта базирования.

Организация приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство проверялась офицерами управления боевой подготовки флота.

В учении были задействованы экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков, и малых противолодочных кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Учения
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