09.03.2020 (10:19)

С личным составом радиотехнических постов Черноморского флота проведено учение по обеспечению навигационной безопасности в море

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в районе Крымского полуострова.

В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы (КВМБ).

В ходе учения военнослужащие в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также провели навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

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