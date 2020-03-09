Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.03.2020 (10:19)

С личным составом радиотехнических постов Черноморского флота проведено учение по обеспечению навигационной безопасности в море

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в районе Крымского полуострова.

В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы (КВМБ).

В ходе учения военнослужащие в нормативные сроки осуществили установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке, а также провели навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Свыше 3 тыс. школьников посетили Новороссийскую военную морскую базу Черноморского флота
Водолазы Черноморского флота совершили свыше 10 тысяч подводных погружений за трехгодичный цикл мероприятий боевой подготовки
Подразделения Российской военной базы в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб в ходе РТУ на полигоне Нагвалоу
Боевой корабль Черноморского флота будет открыт для посещения в Международный женский день на набережной Ялты

Метки:
Черноморский флот , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false