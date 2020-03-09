09.03.2020 (10:11)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) торжественная церемония приведения военнослужащих по контракту к Военной присяге.
В мероприятии приняли участие командование ОГРВ ПРРМ и ветераны Вооруженных Сил. Открывая церемонию, начальник ОГРВ ПРРМ выступил перед молодым пополнением с приветственным словом.
На верность Отечеству присягнули около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ поступивших на военную службу по контракту. На торжественной церемонии присутствовали более 100 гостей.
В завершении мероприятия новобранцы прошлись перед гостями традиционным торжественным маршем, после чего всех гостей ознакомили с жизнью и бытом военнослужащих.
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