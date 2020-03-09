09.03.2020 (09:51)

В ЦВО проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции

На прошедшей неделе в Центральном военном округе продолжилось проведение мероприятий в целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей и организаций проводится активное выявление лиц с признаками острых респираторных заболеваний с использованием переносных бесконтактных термометров.

В случае выявления подозрительных случаев – медицинской службой округа будет проведен полный комплекс мер, позволяющий не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Специалистами медицинской службы проводятся регулярные тренировки в воинских частях и военно-медицинских организациях по порядку действий в случае выявления новой коронавирусной инфекции среди личного состава. Оказывается практическая и методическая помощь.

В штабе Центрального военного округа действует оперативная группа по обеспечению безопасности военнослужащих в связи с возможным распространением новой коронавирусной инфекции. На базе окружного Центра Госсанэпиднадзора сформированы оперативные группы в постоянном режиме осуществляющие тесное взаимодействие с Министерствами здравоохранения, управлениями Роспотребнадзора по всем субъектам РФ на территории Центрального военного округа.

Ежедневно формируются обобщенные доклады по эпидемиологической обстановке в зоне территориальной ответственности. В воинские части направлены дополнительные указания Командующего войсками округа.

Центрами Госсанэпиднадзора и воинскими частями проведены совместные тренировки работы подвижных санитарно-эпидемиологических групп и перевод медицинских подразделений на работу в условиях строгого противоэпидемического режима при случае выявления больного (подозрительного) новой коронавирусной инфекцией. Подвижные группы находятся в постоянной готовности к оперативному выдвижению в очаг и проведению комплекса противоэпидемических мероприятий.

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