09.03.2020 (09:28)

Подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовится к полевому выходу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит подготовка ремонтного подразделения к проведению полевого выхода.

На занятиях военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ изучили требования безопасности и порядок работы при проведении ремонтных мероприятий различной сложности в полевых условиях.

В рамках подготовки военной техники ремонтного подразделения к полевому выходу военнослужащие ОГРВ ПРРМ произвели обслуживание и контрольный пробег таких мастерских, как: сварочная автомобильная мастерская (МС-А), ремонтно-зарядная аккумуляторная станция (СРЗ-А, ремонтно-слесарная мастерская (МРС-АТ), подвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ).

На войсковом стрельбище были подготовлены места для размещения личного состава, а также места для хранения военной техники.

Полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ пройдёт в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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