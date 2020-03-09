09.03.2020 (09:28)
Подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье готовится к полевому выходу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит подготовка ремонтного подразделения к проведению полевого выхода.
На занятиях военнослужащие ремонтной роты ОГРВ ПРРМ изучили требования безопасности и порядок работы при проведении ремонтных мероприятий различной сложности в полевых условиях.
В рамках подготовки военной техники ремонтного подразделения к полевому выходу военнослужащие ОГРВ ПРРМ произвели обслуживание и контрольный пробег таких мастерских, как: сварочная автомобильная мастерская (МС-А), ремонтно-зарядная аккумуляторная станция (СРЗ-А, ремонтно-слесарная мастерская (МРС-АТ), подвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ).
На войсковом стрельбище были подготовлены места для размещения личного состава, а также места для хранения военной техники.
Полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ пройдёт в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.