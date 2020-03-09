Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.03.2020 (08:10)

Военный комиссариат Владимирской области оцифровал документы более 180 тыс. участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Владимирской области оцифровали архивные документы более 180 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».  

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 30 человек.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Иванове военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту поздравили женщин с Международным женским днём
Более 450 кремлевцев примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили коллектив Мультицентра социальной и трудовой интеграции с 8 марта
Командир соединения ПВО Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравил женщин с 8 марта

Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false