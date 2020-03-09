09.03.2020 (08:40)
Сильнейшими в ВВО стали военные медики с острова Сахалин
На Сергеевском полигоне общевойскового объединения ВВО в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).
Порядка 70 лучших специалистов медицинской службы принимали участие в соревнованиях от общевойсковых армий округа, Тихоокеанского флота и армейского корпуса, дислоцированного в островной зоне.
В ходе соревнований медицинские отряды показали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной военной техники на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный), преодоления единой полосы препятствий, эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.
По завершению соревнований в общекомандном зачете сборная армейского корпуса с острова Сахалин заняла первое место, войны – медики Амурского объединения стали вторыми, третье место занял отряд Приморской общевойсковой армии.
В индивидуальном мастерстве среди женщин-специалистов на первом месте представительница армейского корпуса прапорщик Анна Шуднева, второе и третье места заняли прапорщик Ольга Леонова и сержант Елена Ускова Приморского общевойскового объединения. Среди врачей на первом месте ст. лейтенант м/с Юлия Анисова от Приморского объединения, ст. лейтенант м/с Екатерина Казанцева от Амурской армии заняла второе, третье – представительница объединения дислоцированного в Забайкалье лейтенант м/с Ульяна Образцова.