Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.03.2020 (08:40)

Сильнейшими в ВВО стали военные медики с острова Сахалин

На Сергеевском полигоне общевойскового объединения ВВО в Приморском крае, завершился окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Порядка 70 лучших специалистов медицинской службы принимали участие в соревнованиях от общевойсковых армий округа, Тихоокеанского флота и армейского корпуса, дислоцированного в островной зоне.

В ходе соревнований медицинские отряды показали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной военной техники на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный), преодоления единой полосы препятствий, эвакуации условно раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

По завершению соревнований  в общекомандном зачете сборная армейского корпуса с острова Сахалин заняла первое место, войны – медики Амурского объединения стали вторыми, третье место занял отряд  Приморской общевойсковой армии.

В индивидуальном мастерстве среди женщин-специалистов на первом месте представительница армейского корпуса прапорщик Анна Шуднева, второе и третье места заняли прапорщик Ольга Леонова  и сержант Елена Ускова Приморского общевойскового объединения. Среди врачей на первом месте ст. лейтенант м/с Юлия Анисова от Приморского объединения, ст. лейтенант м/с Екатерина Казанцева от Амурской армии заняла второе, третье – представительница объединения дислоцированного в Забайкалье лейтенант м/с Ульяна Образцова.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке прошел спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья»
В Якутии состоялся открытый юнармейский турнир по боксу
В Бурятии представители командования общевойсковым объединением ВВО поздравили женщин с Международным женским днем
Командование Приморской общевойсковой армии ВВО поздравило военнослужащих женщин и гражданский персонал с Международным женским днем

Метки:
Медицина , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false