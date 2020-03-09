09.03.2020 (08:30)

В Хабаровском крае прошли военно-патриотические мероприятия

На минувшей неделе в поселке Ванино (Хабаровский край) состоялись районные соревнования среди учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений по стрельбе из пневматического оружия.

В соревнованиях приняли участие команды от общеобразовательных учреждений поселков Ванино, Токи, Датта, Октябрьский, Ванинского межотраслевого колледжа.

Организаторами патриотического мероприятия выступили отдел по молодежной политике и спорту и управление образования администрации Ванинского района, МБУ «Районный молодежный центр и местное отделение ВВПОД «Юнармия».

Команды соревновались в двух дисциплинах. В первом упражнении стрелки поражали мишень из пневматической винтовки на дистанции в 10 метров из четырех разных положений: лежа, сидя, с колена, стоя. Во втором упражнении за определенное время участникам было необходимо прокрутиться вокруг своей оси 15 раз и затем совершить 3 зачетных выстрела. Качество выполнения заданий определялось попаданием в сетку мишени по шкале от 1 до 10.

Кроме того, в центре внешкольной работы «Юность» г. Комсомольск-на-Амуре прошел гала-концерт по итогам городского интернет-конкурса патриотической песни «Виват, Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прозвучали песни о Родине, Великой Отечественной Войне.

После гала-концерта самыми волнительными и радостными минутами была церемония награждения в номинациях – сольное пение и вокальные группы среди дошкольной, младшей, средней и старшей, а также студенческой и взрослой возрастных групп.



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