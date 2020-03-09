09.03.2020 (07:45)

В Якутии состоялся открытый юнармейский турнир по боксу

В столице Якутии на базе училища олимпийского резерва состоялся открытый юнармейский турнир по боксу среди юношей на призы Якутской кадетская школы-интерната. Соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Бои проводились на протяжении трех дней. Всего турнире приняло участие 115 участников из 15 команд г.Якутск и улусов Республики. За соблюдением беспристрастности судей отвечал главный судья турнира, мастер спорта РФ Андрей Трофимов.

По результатам боев основные победы в разных весовых категориях одержали воспитанники юнармейцы школы олимпийского резерва. Победители получили грамоты и ценные подарки от организаторов.

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