09.03.2020 (07:45)
В Якутии состоялся открытый юнармейский турнир по боксу
В столице Якутии на базе училища олимпийского резерва состоялся открытый юнармейский турнир по боксу среди юношей на призы Якутской кадетская школы-интерната. Соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Бои проводились на протяжении трех дней. Всего турнире приняло участие 115 участников из 15 команд г.Якутск и улусов Республики. За соблюдением беспристрастности судей отвечал главный судья турнира, мастер спорта РФ Андрей Трофимов.
По результатам боев основные победы в разных весовых категориях одержали воспитанники юнармейцы школы олимпийского резерва. Победители получили грамоты и ценные подарки от организаторов.
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