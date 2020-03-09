09.03.2020 (08:20)

На Камчатке сформированы две корабельные противолодочные ударные группы

В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия, сформированы две корабельные противолодочные ударные группы (КПУГ).

На КПУГ возложены задачи защиты морских коммуникаций, поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулирование в назначенной зоне, демонстрация флага Российской Федерации, а также изучение отдаленных от места базирования районов плавания.

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