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09.03.2020 (08:20)

На Камчатке сформированы две корабельные противолодочные ударные группы

В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия, сформированы две корабельные противолодочные ударные группы (КПУГ). 

На КПУГ возложены задачи защиты морских коммуникаций, поиск и обнаружение подводных сил вероятного противника, патрулирование в назначенной зоне, демонстрация флага Российской Федерации, а также изучение отдаленных от места базирования районов плавания.          

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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