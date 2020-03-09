09.03.2020 (07:53)
На Камчатке прошел спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья»
9 марта в рамках плана спортивно-массовой работы на Камчатке в частях и соединениях Войск и сил на Северо-востоке России прошел спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
Соревнования команд из семей военнослужащих Петропавловского и Елизовского гарнизонов прошли под общим руководством помощника командующего ОКВС по физической подготовке подполковника Владимира Панасенко на базе спортивных комплексов частей и Камчатской бригады морской пехоты. В организации соревнований были задействованы 26 специалистов физической подготовки частей объединения
Кроме того состоялись соревнования на первенство частей и соединений по военно-прикладным видам спорта, прошла лыжная гонка на 5 километров.
По итогам состязаний победители награждены кубками, медалями и грамотами, а все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.
В соревнованиях приняли участие более 2000 тихоокеанцев и членов семей военнослужащих из всех частей и соединений ОКВС.