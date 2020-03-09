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09.03.2020 (08:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ проходит отборочный этап конкурса мастерства и снайперской полевой выучки «Снайперский рубеж»

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск на полигоне «Раевский» определят лучших снайперов.

На первом этапе участники преодолели на время дистанцию в 1 километр с различными препятствиями, в частности, преодолении стены, рукоход, ров, заграждения из колючей проволоки и перетащили ящики с боеприпасами. На огневых рубежах команды продемонстрировали свои навыки стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД.

В ходе огневых состязаний снайперские пары выполнили разведку целей и определение дальности до них, ведение прицельного огня из снайперских винтовок СВД на дистанциях от 500 до 1300 метров, с применением приборов прицеливания и наблюдения.

Завершающим этапом стал трёхкилометровый марш-бросок, во время которого военнослужащие ориентировались на местности с помощью компаса. В конечной точке маршрута конкурсанты, поражали мишени на предельно дальних дистанциях.

По итогам состязания лучшие снайперы дивизии будут отстаивать честь соединения на этапе проводимом в масштабе Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Снайперский рубеж , Снайперы , Воздушно-десантные войска
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