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09.03.2020 (07:30)

В 15 Армии ВКС ОсН прошла тренировка по развертыванию системы управления

Под руководством командующего 15 армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенанта Андрея Вышинского прошла первая в 2020 году тренировка по развертыванию системы управления соединений и воинских частей объединения.

В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы выполнения первоочередных мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности и способность дежурных смен выполнить задачу по передаче команд управления подчиненным соединениям и воинским частям.

К учению привлекались более 70 дежурных смен командных пунктов (пунктов управления) и узлов связи объединения, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра контроля космического пространства и Главного испытательного космического центра, несущих боевое дежурство по всей России.

Подводя итоги учения полковник Антон Оголев отметил проявленный в ходе тренировки высокий профессионализм командира дежурных сил Главного центра предупреждения о ракетном нападении и отдельного радиотехнического центра, дислоцированного в Ленинградской области.

В 2019 году в 15 армии ВКС (ОсН) проведено 4 учения по развертыванию системы управления войсками под руководством различных органов военного управления.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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