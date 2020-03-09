09.03.2020 (07:01)

Победителем открытого Кубка по хоккею с шайбой памяти генерал-полковника В.К.Стрельникова стала команда ВА ВКО имени Г.К.Жукова

В подмосковном Клину завершился открытый Кубок по хоккею с шайбой, организованный Главным центром предупреждения о ракетном нападении. Соревнования проводились в рамках Спартакиады памяти первого командующего объединением ПРН особого назначения генерал-полковника В.К.Стрельникова.

В соревнованиях приняли участие 94 военнослужащих в составе сборных команд Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, авиационного соединения ВКС особого назначения.

По итогам проведенных соревнований победителем стала команда Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова, второе место заняла команда Главного центра предупреждения о ракетном нападении, третье место у команды Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Лучшим нападающим соревнований стал представитель Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковник Олег Шаматов, лучшим защитником - представитель Главного центра разведки космической обстановки рядовой Денис Кудаев, а лучшим вратарем - представитель Главного центра предупреждения о ракетном нападении капитан Дмитрий Голубев.

Спартакиада проводится в честь 95-й годовщины со дня рождения первого командующего объединением ПРН особого назначения генерал-полковника В.К.Стрельникова. Она включает 10 видов спорта: бадминтон, настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжный спорт, легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, военно-прикладной спорт, волейбол и плавание.

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