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09.03.2020 (06:00)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» в порту Монтевидео посетили курсанты Военно-Морского Училища Уругвая

Как доложил в Адмиралтейство руководитель кругосветной экспедиции на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» капитана 1 ранга Олег Осипов  борт российского судна посетила делегация Военно-Морского училища Уругвая. Визит состоялся в порту Монтевидео, где ОИС «Адмирал Владимирский» находится с деловым заходом с 5 марта.

Для курсантов Военно-Морского Училища Уругвая была проведена экскурсия по судну, в ходе которой   они познакомились с предназначением и основными характеристиками ОИС «Адмирал Владимирский». Также, руководство и участники кругосветной экспедиции ВМФ России рассказали уругвайским морякам об основных ее целях и задачах.

Группа российских моряков и представители Русского Географического Общества, которые принимают участие в экспедиции, нанесли ответный визит в Военно-Морское Училище Уругвая, где открыли подготовленную Русским Географическим Обществом, выставку посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.   

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является  достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий  при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон. Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС  «Адмирал Владимирский» и ОИС  «Янтарь»  прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.  Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Международная деятельность
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