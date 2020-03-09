09.03.2020 (00:40)
В рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии.
Наблюдательный полет над Венгрией будет выполняться в период с 9 по 13 марта 2020 г. с аэродрома Открытого неба Папа. Максимальная дальность полета составит 1080 километров.
Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.