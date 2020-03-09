09.03.2020 (00:10)

С 8 по 18 марта 2020 года российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию с целью наблюдения в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 8 по 18 марта 2020 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности.

Наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

В ходе данного мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период Вооруженными Силами Норвегии международном учении «Холодный ответ-2020».

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