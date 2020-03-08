08.03.2020 (23:45)

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого сотрудниц поздравили с Международным женским днем

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. сотрудниц музея и его филиалов тепло поздравил его директор - Руслан Нехай и мужской коллектив.

«Невозможно переоценить вклад наших очаровательных женщин, которые составляют три четверти сотрудников, в работу и развитие музея. На их хрупкие плечи положатся все заботы о бережном сохранении его уникальных фондов, подготовке новых экспозиций и выставок. Это закономерно, ведь представительницы прекрасной половины человечества работают практически во всех структурных подразделениях музея, весомая часть которых являются чисто женскими», - сказал Руслан Нехай.

Он подчеркнул - «Среди наших коллег есть женщины, посвятившие, в буквальном смысле этих слов, всю свою жизнь музейной работе, трудовой стаж которых в ЦВММ насчитывает 45 и 46 лет. Наша самая опытная коллега, работница филиала ЦВММ «Музей Балтийского флота» уже отметила свое 86-летие, а в филиале на крейсере «Аврора» трудится самая молодая сотрудница, которой минуло только 23 года. С таким сплавом опыта и молодого энтузиазма коллективу по силам решение любых задач, а они весьма серьезные»

Особое значение, наряду с традиционным для музея участием в таких проектах, как «Ночь музеев», День рождения российской тельняшки, праздновании Дня Военно-Морского Флота и проведении ежегодной научно-практической конференции, приобретает в этом году празднование 75-летия Великой Победы. Это событие является ведущим в работе музея и именно с ним связаны все наши планы развития филиалов, усиление работы, в том числе, в воинских частях по пропаганде славных традиций Военно-Морского Флота России, - сказал Руслан Нехай.

В завершение собрания для женщин музея был дан концерт лауреатов российских и международных конкурсов, организованный творческими коллективами - давними партнерами Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

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