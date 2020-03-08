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08.03.2020 (23:15)

Сборная Северного флота по хоккею посвятила победу своим болельщицам

Сборная Северного флота в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой одержала победу над хоккейной командой «Апатиты». Игра состоялась на хоккейной площадке города Апатиты Мурманской области.

В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 6:5. Первыми счет открыли игроки сборной Северного флота, забив шайбу на десятой минуте матча. Однако хозяева встречи не собирались уступать. Команды завершили первый период ничьей 2:2. Во втором периоде североморцам дважды удалось поразить ворота соперников, апатитчане ответили одной заброшенной шайбой. В завершении матча команды повторили результативность первого периода, забив по две шайбы.

После окончания матча, игроки сборной Северного флота поблагодарили болельщиц за горячую поддержку команды и поздравили их с весенним праздником.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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