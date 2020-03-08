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08.03.2020 (23:00)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе поздравили прекрасную половину этого престижного учебного заведения

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню – 8 Марта.

Начальник Кронштадтского морского кадетского корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко от лица мужчин торжественно поздравил всех женщин, которые трудятся в старейшем довузовском военно-морском образовательном учреждении.

«Радостные лица и улыбки прекрасной половины кадетского корпуса были подтверждением тому, что и в труде, и в праздничные дни, дружба, взаимопонимание и взаимопомощь всегда сопровождают полезную деятельность нашего трудового коллектива в нелегком деле воспитания и обучения подростков, избравших военно-морскую судьбу», - отметил заместитель начальника Корпуса капитан 1 ранга Андрей Дмитраш.

Учительницы и воспитательницы, врачи, медицинские сестры, сотрудницы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность и обустройство быта кадет, были приятно удивлены праздничным концертом, в котором участники продемонстрировали свои умения в исполнительском мастерстве. От всего сердца звучали стихи и песни, танцоры, певцы и чтецы поразили всех присутствующих в зале фееричным шоу.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Кадетский корпус
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