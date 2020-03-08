08.03.2020 (23:30)

Пермские суворовцы одержали победу в конкурсе «Инженеры и изобретатели»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища одержали победу в Открытом ведомственном конкурсе инновационных технических проектов «Инженеры и изобретатели» - конкурс инженерно-технической направленности среди воспитанников общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

В этом году на участие в конкурсе поступило 64 заявки. 21 образовательное учреждение направило на конкурс участников. Над проектами трудились 92 воспитанника. Конкурс прошел по четырем номинациям: «Техническое моделирование», «Робототехника», «3D-моделирование и прототипирование», «Разработка программного обеспечения». Конкурс оценивает независимое жюри, состоящее из ученых и изобретателей.

Пермское суворовское военное училище представило на конкурс 6 работ в трех номинациях в разных возрастных группах.

Суворовцы показали высокие результаты в конкурсе, а именно номинация «Робототехника», первое место – проект «Интерактивный тактический полигон», суворовцы Мущинкин Игорь, Терентьев Николай. В номинации «Техническое моделирование» второе место - проект «Ракетная установка для доставки полезной нагрузки», суворовцы Ионов Глеб, Рейтерович Никита. В номинации «3D-моделирование и прототипирование», второе место – проект «Фотонный лидар», суворовцы Бобров Степан, Субочев Никита. Руководитель: Субботин Евгений Сергеевич. Третье место проект «Макет «Боевой железнодорожный комплекс», суворовцы Бобров Степан, Драницин Иван.

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