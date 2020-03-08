08.03.2020 (20:50)

Более 450 кремлевцев примут участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая

Более 450 курсантов и офицеров Московского высшего общевойскового командного училища примут участие в военном Параде в Москве, посвящённом 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На данный момент подготовка парадного расчета проходит в пункте постоянной дислокации. Курсанты проводят тренировки в составе шеренг, рот и батальонов. С конца марта курсанты МВОКУ приступят к тренировкам в составе всего парадного расчета на парадной площадке в Алабино. В этом году кремлевцы, помимо традиционного закрытия пешей составляющей парада, пройдут в его исторической части в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Всего в военном Параде примут участие более 15000 человек и будет задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые, 150 самолетов и вертолетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице