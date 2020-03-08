08.03.2020 (22:30)

Воздушно-десантные войска поздравляют женщин с Международным женским днем - 8 марта

В соединениях, воинских частях и образовательных учреждениях Воздушно-десантных войск поздравляют военнослужащих и гражданский персонал с Международным женским днем 8 марта.

В своем поздравлении на церемонии награждения финалисток конкурса красоты и профессионального мастерства военнослужащих «Краса ВДВ-2020», которая состоялась 6 марта в городе Туле, от имени Военного Совета и всех военнослужащих «крылатой гвардии», командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков отметил: «Сегодня в рядах Воздушно-десантных войск служит порядка 2500 тыс. женщин военнослужащих из них порядка 1900 это те, кто выполняет главные и ответственные задачи, - обеспечивает управление войсками, выполняет задачи в медицинских подразделениях по поддержанию здоровья наших военнослужащих».

«Это не просто те, кто находятся в пунктах постоянной дислокации, а наравне с нами выполняют боевые и специальные задачи. Среди них более 400 получили боевой опыт в локальных конфликтах, миротворческих миссиях, выполнении специальных задач» - отметил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Особые слова благодарности Командующий ВДВ выразил женщинам, которые и в праздничные дни несут боевое дежурство.

В воинских частях накануне состоялись праздничные вечера, где женщины удостоились самых теплых слов от своих сослуживцев, а десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск выстроилось на плацу своей части с букетами цветов так, что получилось поздравление «С 8 марта».

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