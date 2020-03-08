08.03.2020 (21:30)
В Иванове военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту поздравили женщин с Международным женским днём
Военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту, дислоцированного в Иванове, провели акцию по поздравлению женщин города с Международным женским днём.
Военнослужащие в новейшей экипировке «Ратник» на улицах Иваново вручали букеты тюльпанов женщинам-прохожим и поздравляли их с праздником, желали счастья, здоровья, успехов в трудовой деятельности. Женщины благодарили военнослужащих за внимание и поздравления.
Пункт отбора на военную службу по контракту занимается отбором граждан из числа военнослужащих запаса или призывников с высшим и средним специальным образованием для прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях Западного военного округа.
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