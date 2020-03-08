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08.03.2020 (20:30)

Военнослужащие танковой дивизии ЦВО начали подготовку к окружному этапу конкурса «Воин мира – 2020»

Военнослужащие танковой дивизии ЦВО приступили к подготовке к международному конкурсу военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира - 2020» на полигоне Чебаркуль в Челябинской области.

Военнослужащим предстоит пройти пять этапов конкурса: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер (Сударыня)» и «Эрудит». В ходе этих этапов конкурсанты продемонстрировать свою высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, преодолеют полосу препятствий, проявят навыки точной стрельбы, а также свои знания и творческие таланты.

Конкурс «Воин мира» проводится с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами сотрудничества между оборонными ведомствами государств-участников СНГ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Воин мира
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