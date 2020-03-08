08.03.2020 (19:45)

Сто один спортивный разряд выполнили в феврале военнослужащие Центрального военного округа

Военнослужащие Центрального военного округа в феврале выполнили сто один спортивный разряд в ходе соревнований по военно-прикладным видам спорта.

В чемпионатах округа по зимнему офицерскому троеборью в Самаре и армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге приняли участие в общей сложности 46 команд, представляющих объединения, соединения и части ЦВО. Около 450 спортсменов состязались в военно-прикладных навыках, выполнив сто один спортивный разряд, из них тринадцать спортивных званий «Мастер спорта». По итогам состязаний в зимнем офицерском троеборье первенствовала команда 14 армии ВВС И ПВО, на втором месте военнослужащие соединения из Оренбургской области, команда 2 гвардейской общевойсковой армии замкнула тройку призеров.

В чемпионате по армейскому рукопашному бою победу одержала также команда 14-й армии ВВС и ПВО, второе и третье места у военнослужащих бригады специального назначения из Новосибирской области и 41-й общевойсковой армии соответственно.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. В

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице