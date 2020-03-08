08.03.2020 (18:57)

Военные автоинспекторы поздравили женщин-воителей Брянска с 8 Марта

В Брянске в преддверии праздника 8 Марта инспектора ВАИ совместно с инспекторами ГИБДД по Брянской области вышли на одну из центральных улиц города, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Остановленные автоледи, получили от инспекторов цветы и пожелания хорошего весеннего настроения, безаварийности на дорогах, а также подарки.

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