08.03.2020 (18:57)
Военные автоинспекторы поздравили женщин-воителей Брянска с 8 Марта
В Брянске в преддверии праздника 8 Марта инспектора ВАИ совместно с инспекторами ГИБДД по Брянской области вышли на одну из центральных улиц города, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Остановленные автоледи, получили от инспекторов цветы и пожелания хорошего весеннего настроения, безаварийности на дорогах, а также подарки.
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