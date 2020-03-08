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08.03.2020 (17:50)

Астраханские летчики поздравили ветерана ВОВ с Международным женским днем

В Астраханской области офицеры Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Международным женским днем Васильеву Нину.

Нина Акимовна проходила службу в 416 отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе противовоздушной обороны, награждена Орденом Отечественной войны II степени.

В мероприятии также приняли участие участники региональных подшефных отрядов движения «Юнармия».

«Я принимала участие в освобождении Польши от немецко-фашистской оккупации. Вместе с товарищами мы захватили у противника один из концлагерей, где заживо сжигали русских солдат, и тем самым спасли сотни жизней» - рассказала в ходе встречи Нина Акимовна. По словам, участницы войны выжить в тяжелые времена помогли самоотверженная любовь к Родине и вера в Победу.

Военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения вместе с юнармейцами поблагодарили ветерана за проявленный героизм и мирное небо над головой, пожелали долгих и счастливых лет жизни, а также вручили подарки и цветы.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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