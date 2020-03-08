08.03.2020 (17:45)

Командующий Северным флотом поздравил женщин с первым весенним праздником

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил женщин, работающих и служащих в органах военного управления, воинских частях и учреждениях Северного флота с международным женским днём. Он отметил свойственные им скрупулёзность и ответственность при выполнении поставленных задач и пожелал крепкого здоровья, весеннего настроения, любви и радости.

Сегодня на Северном флоте проходит военную службу по контракту более тысячи женщин. Значительная часть из них занимает воинские должности среднего и старшего командного состава. Больше всего женщин служит в частях и подразделениях 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, а также в подразделениях связи и медицинской службе. В командах судов обеспечения вспомогательного флота и поисково-спасательных сил также служит немало представительниц прекрасного пола, в том числе на руководящих должностях.

Женщины несут военную службу практически в равных условиях с мужчинами, принимая участие во всех мероприятиях боевой подготовки и повседневной деятельности. В последние годы традиционным стало участие женщин-военнослужащих в военных парадах, посвящённых Дню Победы и Дню ВМФ.

Даже в свой праздник многие женщины несут дежурство и вахту в военных госпиталях и медицинских пунктах, на узлах связи и в других учреждениях. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поблагодарил их за добросовестный и самоотверженный труд во благо Отечества и флота.

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