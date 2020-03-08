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08.03.2020 (17:30)

Для военнослужащих-женщин спецназа ЮВО разведчики организовали праздничный сюрприз

Военнослужащих-женщин соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поздравили с Международным женским днем – 8 Марта в полевых условиях оркестр и личный состав бригады.

Сюрприз устроили сослуживцы во время проведения занятий по тактико-специальной подготовке.

Оркестр соединения в полевых условиях продемонстрировал плац-концерт и исполнил композицию «Отройте все окна и двери», а военнослужащим женщинам разведчики вручили цветы.

В ходе занятий на воздушно-десантном комплексе девушки сдавали нормативы по укладке основного и запасного парашютов, отрабатывали действия десантника-парашютиста при совершении прыжков из макета вертолета Ми-8.

На занятие по огневой подготовке военнослужащие выполняли контрольные стрельбы из пистолета Ярыгина ПЯ в тире соединения.

На тактическом поле девушки выполняли нормативы при изготовке к стрельбе из различных положений, в том числе лежа, стоя, с колена, а также неполной разборки-сборки автомата Калашникова АК-74 и новейшего автомата Калашникова АК-12.

Кроме того, группа спецназа на бронеавтомобилях «Тайфун-К» и «Тигр» продемонстрировала военнослужащим-женщинам действия по уничтожению диверсионных групп условного противника с применением штатного вооружения и средств имитации.

В практических занятиях принимали участие более 50 военнослужащих, в том числе почти треть из них военнослужащие-женщины.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спецназ
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