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08.03.2020 (17:20)

Командующий войсками 49 общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Михаил Зусько поздравил женщин с 8 марта

Командующий войсками 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Михаил Зусько поздравил женщин с Международным женским днем.

С особыми словами благодарности и глубокой признательности Михаил Зусько обратился к женщинам, связавшим свою судьбу с защитой Отечества и разделившими с мужьями все тяготы и лишения военной службы, а также к матерям, чьи сыновья проходят военную службу в соединениях и воинских частях объединения.

В 2019 году свыше 60% военнослужащих по контракту женского пола получили отличные и хорошие оценки по физической подготовке. Это на 15% больше, чем в предыдущем году.

По традиции поздравление командующего войсками армии было подкреплено грамотами, ценными подарками, и цветами.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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