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08.03.2020 (17:15)

Коллективы гарнизонного дома офицеров ЮВО поздравили женщин с Международным женским днем

Художественные коллективы гарнизонного дома офицеров Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде поздравили женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала мотострелкового соединения ЮВО с Международным женским денем

На торжественном собрании начальник Волгоградского территориального гарнизона ЮВО поздравил женщин с праздником весны, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений в службе и работе, отличившимся в своей деятельности женщинам были объявлены благодарности, вручены грамоты и подарки.

Музыканты военного оркестра, военнослужащие соединения и творческие коллективы Дома офицеров подготовили музыкальные выступления, юмористические сценки, песни под гитару.

В подразделениях соединения проходят службу по контракту более 60 женщин в звании рядовых, сержантов, прапорщиков, из них 3 старших лейтенанта, капитан и майор. В основном это специалисты связи, тыла и медицинской службы.

Более 50 женщин гражданского персонала работают на объектах социально-бытовой и культурной сфер, в службах и подразделениях, обеспечивающих повседневную деятельность соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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