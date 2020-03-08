Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.03.2020 (16:39)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили коллектив Мультицентра социальной и трудовой интеграции с 8 марта

В канун Международного женского дня военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа поздравили с наступающим праздником воспитанниц и преподавателей Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

В ходе праздничного концерта военнослужащие исполнили песни и прочитали стихотворения, в том числе своего авторства, а также вручили букеты красных тюльпанов – символов весны и очарования.  

«Особенные слова признательности хотелось бы выразить воспитанницам и руководству центра. Ваше трудолюбие и целеустремленность дает возможность  молодым и талантливым людям воплотить свои мечты в реальность, познавать жизнь во всей ее красе и многообразии.  Пусть в ваших семьях будет как можно больше радости и беспричинного счастья», – завершил свое выступление заместитель командующего общевойсковой армией по военно-политической работе полковник Евгений Гамалеи.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области специализируется на целевой профессиональной подготовке работников из числа людей с низкой социальной адаптацией в получении среднего профессионального образования и трудоустройстве в различных областях науки и технического производства.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командир соединения ПВО Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравил женщин с 8 марта
Патрули военной полиции Воронежского гарнизона ЗВО оригинально поздравили военнослужащих-женщин в преддверии Международного женского дня
Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов
Оркестр штаба ЗВО поздравил 100-летнюю блокадницу мини-концертом

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false