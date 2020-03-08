08.03.2020 (16:39)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили коллектив Мультицентра социальной и трудовой интеграции с 8 марта

В канун Международного женского дня военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа поздравили с наступающим праздником воспитанниц и преподавателей Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

В ходе праздничного концерта военнослужащие исполнили песни и прочитали стихотворения, в том числе своего авторства, а также вручили букеты красных тюльпанов – символов весны и очарования.

«Особенные слова признательности хотелось бы выразить воспитанницам и руководству центра. Ваше трудолюбие и целеустремленность дает возможность молодым и талантливым людям воплотить свои мечты в реальность, познавать жизнь во всей ее красе и многообразии. Пусть в ваших семьях будет как можно больше радости и беспричинного счастья», – завершил свое выступление заместитель командующего общевойсковой армией по военно-политической работе полковник Евгений Гамалеи.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области специализируется на целевой профессиональной подготовке работников из числа людей с низкой социальной адаптацией в получении среднего профессионального образования и трудоустройстве в различных областях науки и технического производства.

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