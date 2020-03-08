08.03.2020 (16:33)

Командир соединения ПВО Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравил женщин с 8 марта

На командном пункте соединения ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошла церемония поздравления женщин, несущих боевое дежурство по охране воздушных рубежей Российской Федерации, с Международным женским днем.

Командир дивизии ПВО полковник Олег Поликарпов посетил боевые посты и в торжественной обстановке подарил женщинам букеты цветов. «В этот прекрасный весенний день хочется выразить вам огромную благодарность за трудолюбие, за то тепло, которое дарите всем нам, будьте здоровы, счастливы и любимы, пусть над вашими головами всегда будет безоблачное мирное небо», - отметил он в своем поздравлении.

На мероприятии также прошло награждение сотрудниц ценными подарками, 14 женщинам были вручены медали «За трудовую доблесть».

Женщины, входящие в состав боевых расчетов командного пункта соединения, выполняют обязанности связистов, телефонистов и радиотелеграфистов. Круглосуточно они контролируют работу и исправность телефонных и телеграфных устройств, а также поддерживают непрерывную и надежную связь в целях обеспечения устойчивого управления подразделениями во всех видах их боевой деятельности.

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